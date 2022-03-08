«ВСУ и нацбатальоны, которые восемь лет утюжили мирное население»: Небензя — о действиях Украины в Донбассе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «зверьми» тех украинских военных и представителей националистических батальонов, которые атаковали Донбасс на протяжении последних восьми лет. Он также подчеркнул, что обстрелы Луганска и Донецка продолжаются и сейчас. Кроме того, Киев отказывается от предложений Москвы по гуманитарным коридорам и режиму прекращения огня.

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