«ВСУ и нацбатальоны, которые восемь лет утюжили мирное население»: Небензя — о действиях Украины в Донбассе
- © AP Photo/Alexei Alexandrov
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08 марта 2022
Минобороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.
Командир разведывательной группы специального назначения старший лейтенант Константин Салихов вступил в снайперскую дуэль с вражеским стрелком, который остановил движение одного из подразделений батальонно-тактической группы в районе населённого пункта Комаровка.
Салихов, используя ложные цели и грамотную смену, уничтожил вражеского стрелка точным огнём. После подтверждения уничтожения снайпера националистов колонна смогла продолжить безопасное движение и выйти на обозначенный рубеж без потерь.
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Минобороны опубликовало новые ночные кадры боевого применения ударных вертолётов Ка-52.
- Минобороны опубликовало новые ночные кадры боевого применения ударных вертолётов Ка-52
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что Евросоюзу не придется полностью прекратить импорт нефти и газа из России, передаёт ТАСС.
В интервью немецкому изданию Der Spiegel он также отметил, что на Россия поставляет ЕС 40% от общего количества газа: «Вы не можете просто заменить его за одну ночь».
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Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока сообщила, что власти республики после освобождения территорий проведут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино
«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобождённую от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», — цитирует её РИА Новости.
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Запад, спровоцировавший конфликт на Украине, несёт ответственность за снижение напряжённости, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.
«Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняющие договоренности, десятилетиями угрожающие России, десятилетиями готовящие планы расширения НАТО — первые ответственные за его деэскалацию и поиск благоприятного сценария переговоров и соглашений между сторонами конфликта — Россией и Украиной», — цитирует его РИА Новости.
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Дональд Трамп-младший, сын экс-главы Белого дома опубликовал в Telegram мем, высмеивающий президента США Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе российской спецоперации.
На одном из снимков — военный пилот с подписью «призрак Киева», который якобы отличился в воздушных боях с ВКС РФ. На другом — вид на остров Змеиный, где по утверждениям украинской стороны погибли 13 пограничников, якобы отказавшихся сдаваться в плен, за что они были посмертно удостоены звания Героя Украины. Однако, позднее выяснилось, что 82 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сдались подразделению Вооружённых Сил РФ.
На третьей картинке — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках, которая в 2015 году представляла страну на конкурсе красоты Miss Grand International. Она якобы вступила в ряды ВСУ, но на самом деле у неё в руках автомат для игры в страйкбол.
На четвёртом изображении — Байден и подпись «81 миллион голосов», которая напоминает об официальных итогах голосования на прошлых президентских выборах в США.
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Накануне глава российской делегации Владимир Мединский после третьего раунда переговоров с Украиной дал интервью RT.
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Василий Небензя также ответил на обвинения в том, что Россия якобы срывает операции по эвакуации людей через гуманитарные коридоры.
«Всё на самом деле с точностью до наоборот. Украинская сторона не согласилась с нашим предложением о прекращении огня и выводе людей через мирный коридор, а, как мы уже говорили, национальные батальоны в городах удерживают людей как «живые щиты», размещая технику в жилых кварталах», — подчеркнул постпред РФ при ООН.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН ответил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице, заявившему, что буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у него со словом «звери».
«Не сказать несколько слов в отношении того, что говорил украинский постпред, невозможно. Он интерпретировал букву Z на российской военной технике, которая сейчас находится на Украине, как «зверь». Но у нас своё мнение о том, кто является зверями. В частности, те представители Вооружённых сил Украины, нацбатальонов, которые на протяжении восьми лет утюжили мирное население Донбасса, и, кстати, это продолжается», — сказал российский дипломат.
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