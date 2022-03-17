В МИД России заявили об отсутствии активного переговорного процесса с США

Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сейчас ни о каком активном переговорном процессе, естественно, как вы видите, (речи не идёт. — RT), его нет», — заявила Захарова.

Она уточнила, что между странами есть «отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам».

По словам представителя МИД, «Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала».

Как заявил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва надеется, что Соединённые Штаты через какое-то время поймут необходимость продолжения переговоров с Россией по вопросам стратегической безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и США могут улучшиться, если Вашингтон займёт конструктивную позицию.