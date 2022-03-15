Песков назвал условие налаживания отношений между Россией и США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условие налаживания отношений между Россией и США.
Песков назвал условие налаживания отношений между Россией и США
  • © Пресс-служба Президента РФ

По его словам, это возможно, если Вашингтон займёт конструктивную позицию.

Отвечая на вопрос журналистов, возможен ли сейчас диалог Москвы и Вашингтона по нормализации отношений, Песков указал, что Путин «всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга».

«На протяжении нескольких десятилетий президент Путин принимал во внимание озабоченности наших коллег, в том числе американцев, и просил их учитывать наши озабоченности. На протяжении 20 лет эти озабоченности не учитывались, президента Путина и нашу страну ставили перед фактом. Если подобное отношение сменится на конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена и со стороны нашего президента», — сказал он.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Москвы переживают на данный момент «полный разрыв».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить