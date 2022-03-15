Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условие налаживания отношений между Россией и США.

По его словам, это возможно, если Вашингтон займёт конструктивную позицию.

Отвечая на вопрос журналистов, возможен ли сейчас диалог Москвы и Вашингтона по нормализации отношений, Песков указал, что Путин «всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга».

«На протяжении нескольких десятилетий президент Путин принимал во внимание озабоченности наших коллег, в том числе американцев, и просил их учитывать наши озабоченности. На протяжении 20 лет эти озабоченности не учитывались, президента Путина и нашу страну ставили перед фактом. Если подобное отношение сменится на конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена и со стороны нашего президента», — сказал он.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Москвы переживают на данный момент «полный разрыв».