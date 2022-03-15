В МИД России выразили надежду на продолжение переговоров с США по стратстабильности

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Москва надеется, что Соединённые Штаты через какое-то время поймут необходимость продолжения переговоров с Россией по вопросам стратегической безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России выразили надежду на продолжение переговоров с США по стратстабильности
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он отметил, что Москва не прерывала контакты с США и не намерена их свёртывать, но именно Вашингтон выступил за прекращение диалога по ряду важных направлений.

«Это их выбор. Я думаю, что через какое-то время в Вашингтоне придёт осознание, что, например, стратегическую стабильность обсуждать нужно», — приводит РИА Новости заявление Рябкова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что этот вопрос требует проработки, «тематика сложнейшая».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США могут улучшиться, если Вашингтон займёт конструктивную позицию.

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