Folha: Болсонару обратился к Путину за помощью в создании атомной подлодки

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Во время поездки в Москву президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в проекте создания атомной подлодки.

«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — сообщает Folha de São Paulo.

Отмечается, что в рамках разработки подлодки Бразилия столкнулась с проблемой, связанной с сертификацией используемого топлива.

Ранее Болсонару на переговорах в Кремле с Путиным назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.

Позже он назвал российского лидера «одним из самых могущественных» людей в мире.

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