Folha: Болсонару обратился к Путину за помощью в создании атомной подлодки
«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — сообщает Folha de São Paulo.
Отмечается, что в рамках разработки подлодки Бразилия столкнулась с проблемой, связанной с сертификацией используемого топлива.
Ранее Болсонару на переговорах в Кремле с Путиным назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.
Позже он назвал российского лидера «одним из самых могущественных» людей в мире.