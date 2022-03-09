Президент Бразилии Болсонару назвал Путина «одним из самых могущественных» людей в мире

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал российского лидера Владимира Путина «одним из самых могущественных» людей в мире.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — цитирует Болсонару ТАСС.

Он также напомнил, что в ходе переговоров в Москве предложил Путину посетить Бразилию.

Российский лидер принял приглашение.

16 февраля Жаир Болсонару на переговорах в Кремле назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.