Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

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Бразильский президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Бразилию, российский лидер принял приглашение.
Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию
  • РИА Новости

«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято», — сообщили в Кремле.

Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

16 февраля Жаир Болсонару на переговорах в Кремле назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.

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