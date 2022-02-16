Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию
- РИА Новости
«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято», — сообщили в Кремле.
Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
16 февраля Жаир Болсонару на переговорах в Кремле назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.