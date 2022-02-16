Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

Бразильский президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Бразилию, российский лидер принял приглашение.

«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято», — сообщили в Кремле.

Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

16 февраля Жаир Болсонару на переговорах в Кремле назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.