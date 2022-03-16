Канадский регулятор решил запретить вещание RT и RT France в стране
«Программы RT и RT France не соответствуют канадским стандартам вещания», — говорится в заявлении регулятора.
Комиссия сообщает, что исключает RT и RT France из перечня неканадских программных служб и станций, разрешённых к распространению.
Как подчёркивается, «после консультаций с общественностью» CRTC пришла к выводу, что «продолжение распространения RT и RT France не отвечает общественным интересам».
2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.
Также в феврале австралийский спутниковый оператор Foxtel сообщил, что платформа приостанавливает вещание в стране телеканала RT.
Финский телекоммуникационный оператор Elisa тоже решил убрать из пакета программ телеканал RT в знак «поддержки Украины».