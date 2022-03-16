Британия не получала от Украины запрос на доступ к замороженным резервам России

Британия не получала от Украины формальный запрос о доступе к замороженным активам ЦБ России.

Об этом сообщил официальный представитель британского премьер-министра.

«Не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов, из-за санкций заморожены около $300 млрд золотовалютных резервов России.

В связи с этим Украина заявила о желании получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России.