Британия не получала от Украины запрос на доступ к замороженным резервам России
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Об этом сообщил официальный представитель британского премьер-министра.
«Не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать. Его слова приводит РИА Новости.
Как ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов, из-за санкций заморожены около $300 млрд золотовалютных резервов России.
В связи с этим Украина заявила о желании получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России.