Россия требует от ОБСЕ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских

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Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировать на призыв украинского ведущего Фахрудина Шарафмала к геноциду русских. Об этом заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Россия требует от ОБСЕ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских
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«Никто не отменял соответствующие мандаты правочеловеческих институтов, в том числе и ОБСЕ, которые должны заниматься такими вопросами. Поэтому мы требуем от них профильной реакции, в том числе и на этот эпизод. Конкретно: требуем реакции от Бюро по демократическим институтам и правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейру», — сказал он.

Международные чиновники обязаны по своему мандату реагировать на такого рода сюжеты «безотносительно политических коннотаций», добавил Буякевич.

«Мы, что называется, слезать с них не будем, пока не добьёмся адекватной реакции», — заключил дипломат.

Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «чтобы истребить русскую нацию, нужно начинать с детей».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям журналиста. В своём выступлении Шарафмал «процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана», подчеркнули в СК.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский ведущий будет найден.

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