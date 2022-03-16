Россия требует от ОБСЕ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских
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«Никто не отменял соответствующие мандаты правочеловеческих институтов, в том числе и ОБСЕ, которые должны заниматься такими вопросами. Поэтому мы требуем от них профильной реакции, в том числе и на этот эпизод. Конкретно: требуем реакции от Бюро по демократическим институтам и правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейру», — сказал он.
Международные чиновники обязаны по своему мандату реагировать на такого рода сюжеты «безотносительно политических коннотаций», добавил Буякевич.
«Мы, что называется, слезать с них не будем, пока не добьёмся адекватной реакции», — заключил дипломат.
Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «чтобы истребить русскую нацию, нужно начинать с детей».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям журналиста. В своём выступлении Шарафмал «процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана», подчеркнули в СК.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский ведущий будет найден.