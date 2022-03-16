Сенатор Круглый прокомментировал западные санкции

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал западные санкции.
Сенатор Круглый прокомментировал западные санкции
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

«Всё, что можно ввести против России, введено. Дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц, а также отключение от режима наибольшего благоприятствования вряд ли будут какими-то очередными проблемами для Российской Федерации», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, российская экономика сможет приспособиться, и ощутимых последствий для населения не будет.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

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