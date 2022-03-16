Экономист Кричевский высказался о политике Запада в отношении России

Специалист в областях государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский высказался о политике Запада в отношении России.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что западные страны искусственно навязывают статус по дефолту.

«Наша страна готова рассчитаться с долгами. Доллары в настоящее время перевести невозможно из-за банковских ограничений, созданных Западом России. Мы можем отдать рублями или юанями, но США ответят, что хотят получить платёж в долларах, на оборот которых наложили санкции», — заявил Кричевский.

По его словам, Россия могла бы даже рассчитаться наличными, но кредиторы потребуют безнал, сделанный невозможным.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.