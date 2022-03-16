Сенатор Цеков — о прекращении членства России в СЕ: Совет Европы стал нежизнеспособен

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том. что комитет министров СЕ решил прекратить членство России в организации с 16 марта.
Сенатор Цеков — о прекращении членства России в СЕ: Совет Европы стал нежизнеспособен
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Мы сами вышли из Совета Европы, и это правильное решение. Они не хотят говорить с нами уважительно, с пониманием того, что происходит в России. Вот пусть сами с собой там и разговаривают. А то мы финансируем их, выделяем огромные деньги на содержание — для чего? Чтобы они принимали различные резолюции? Резолюции различны, а вот суть одна — антироссийская», — сказал сенатор.

Он также отметил, что после выхода России Совет Европы «стал нежизнеспособен».

«Эта организация смыслом своей работы видела разработку антироссийских решений, заявлений. У них ненависть к России является смыслом существования», — заключил Цеков.

Ранее стало известно. что комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.

15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить