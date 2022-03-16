Лавров сообщил, что Россия готова к продолжению общения с Украиной при участии Турции

Россия готова продолжать контакты на уровне министров иностранных дел с Украиной при участии Турции, если со стороны Киева появятся конкретные инициативы относительно украинского кризиса. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы сегодня конкретно тему новых встреч министров иностранных дел России и Украины при турецком участии не обсуждали, но, когда мы встречались в Анталье по итогам нашего контакта, в разговоре с журналистами, как я понимаю, все мы выразили мнение, что это было полезным в любом случае, хотя и не обнаружило никаких конкретных инициатив со стороны украинской стороны, которая и была инициатором той встречи. Но, если таковые инициативы появятся, мы будем только рады продолжить общение в таком формате при понимании, ещё раз подчеркну, что они будут нацелены на извлечение добавленной стоимости», — сказал Лавров.

Как отметил Чавушоглу, Турция поддерживает российско-украинский переговорный процесс в Белоруссии.

Вместе с тем президент России Владимир Путин отмечал, что Киев не демонстрирует серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.