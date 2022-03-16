Лавров: решение о выходе России из Совета Европы было принято давно

Россия давно уже приняла решение о выходе из Совета Европы. Об этом в интервью РБК заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Gettyimages.ru

© NurPhoto

«Это решение давно уже было по большому счёту принято», — заявил Лавров. По его словам, «организация деградировала». Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы. В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО.