Лавров: решение о выходе России из Совета Европы было принято давно
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«Это решение давно уже было по большому счёту принято», — заявил Лавров.
По его словам, «организация деградировала».
Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.
В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО.