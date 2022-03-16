Лавров: решение о выходе России из Совета Европы было принято давно

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Россия давно уже приняла решение о выходе из Совета Европы. Об этом в интервью РБК заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: решение о выходе России из Совета Европы было принято давно
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«Это решение давно уже было по большому счёту принято», — заявил Лавров.

По его словам, «организация деградировала».

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО.

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