NHK: КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты
Минобороны Японии ведёт сбор данных о предполагаемом запуске ракеты со стороны Северной Кореи.
Ранее власти КНДР подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.
В свою очередь, представитель американской администрации заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что КНДР 5 марта провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты.