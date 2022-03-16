NHK: КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты

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Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда. Как сообщает NHK, предположительно, был осуществлён запуск баллистической ракеты.

Минобороны Японии ведёт сбор данных о предполагаемом запуске ракеты со стороны Северной Кореи.

Ранее власти КНДР подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.

В свою очередь, представитель американской администрации заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что КНДР 5 марта провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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