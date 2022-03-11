Премьер Японии заявил, что запущенная КНДР 5 марта ракета была межконтинентальной

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что КНДР 5 марта провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

«Относительно выпущенной недавно Северной Кореей баллистической ракеты результат проведённого в тесном взаимодействии с правительством США анализа показал, что это новая модификация межконтинентальной баллистической ракеты», — приводит его слова РИА Новости.

Кисида выразил обеспокоенность, что действия Северной Кореи угрожают безопасности региона и мира.

Он заявил о необходимости «коренным образом» повысить обороноспособность Японии.

Ранее представитель американской администрации заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Власти КНДР подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.

Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи выразил сожаление из-за ракетного пуска КНДР.

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