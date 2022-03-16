Власти Израиля запретили украинцам въезд в страну без специального разрешения МВД
«Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля», — говорится в сообщении.
Израиль также установил квоту в размере 5 тыс. граждан для всех прибывающих из Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом способы прекращения боевых действий на Украине и усилия Израиля по урегулированию ситуации.
Зеленский заявил, что предложил Беннету провести переговоры Украины и России в Иерусалиме.