Власти Израиля запретили украинцам въезд в страну без специального разрешения МВД

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Власти Израиля ввели запрет на въезд в страну украинцев без особого разрешения израильского Министерства внутренних дел. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в стране.

«Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля», — говорится в сообщении.

Израиль также установил квоту в размере 5 тыс. граждан для всех прибывающих из Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом способы прекращения боевых действий на Украине и усилия Израиля по урегулированию ситуации.

Зеленский заявил, что предложил Беннету провести переговоры Украины и России в Иерусалиме.

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