Зеленский предложил провести переговоры России и Украины в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры Украины и России в Иерусалиме.

«Говорили с (премьером Израиля Нафтали. — RT) Беннетом, и я говорил, что сегодня неправильно (организовывать. — RT) встречи в России, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров», — заявил он в ходе видеообращения, трансляцию которого вёл украинский канал «Прямой».

Зеленский добавил, что считает Иерусалим подходящим местом для таких переговоров.

Он также отметил, что Беннет может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине.

Ранее в Азербайджане заявили о готовности провести переговоры России и Украины.