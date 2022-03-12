Зеленский предложил провести переговоры России и Украины в Иерусалиме

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры Украины и России в Иерусалиме.
Зеленский предложил провести переговоры России и Украины в Иерусалиме
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Говорили с (премьером Израиля Нафтали. — RT) Беннетом, и я говорил, что сегодня неправильно (организовывать. — RT) встречи в России, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров», — заявил он в ходе видеообращения, трансляцию которого вёл украинский канал «Прямой».

Зеленский добавил, что считает Иерусалим подходящим местом для таких переговоров.

Он также отметил, что Беннет может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине. 

Ранее в Азербайджане заявили о готовности провести переговоры России и Украины.

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