Беннет и Зеленский обсудили способы прекращения боевых действий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом способы прекращения боевых действий на Украине и усилия Израиля по урегулированию ситуации.

«Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — цитирует РИА Новости сообщение канцелярии главы правительства Израиля.

Ранее в Минобороны России заявили о поступлении более 2,6 млн обращений от мирных жителей и иностранцев с просьбой об эвакуации с Украины в Россию.

За сутки Россия самостоятельно эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, СБУ проводит массовые проверки и аресты местных жителей, желающих эвакуироваться в Россию.