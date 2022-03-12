Минобороны заявило, что СБУ арестовывает желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые проверки и аресты местных жителей, желающих эвакуироваться в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Нами достоверно установлено, что подразделения СБУ получили строжайшие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты, обыски и допросы», — сказал Мизинцев.

По его словам, жителей Донбасса заставляют «оправдываться за их стремление получить защиту в России». 

ВС России рекомендовали гражданам, обратившимся с просьбой об эвакуации, скрывать свои контакты с российской стороной, чтобы избежать расправы.

Ранее в Минобороны заявили о поступлении более 2,6 млн обращений от мирных жителей и иностранцев с просьбой об эвакуации с Украины в Россию.

За сутки Россия самостоятельно эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить