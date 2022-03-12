Минобороны заявило, что СБУ арестовывает желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые проверки и аресты местных жителей, желающих эвакуироваться в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Нами достоверно установлено, что подразделения СБУ получили строжайшие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты, обыски и допросы», — сказал Мизинцев.

По его словам, жителей Донбасса заставляют «оправдываться за их стремление получить защиту в России».

ВС России рекомендовали гражданам, обратившимся с просьбой об эвакуации, скрывать свои контакты с российской стороной, чтобы избежать расправы.

Ранее в Минобороны заявили о поступлении более 2,6 млн обращений от мирных жителей и иностранцев с просьбой об эвакуации с Украины в Россию.

За сутки Россия самостоятельно эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик.