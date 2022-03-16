В МИД Германии прокомментировали решение ПАСЕ об исключении России из Совета Европы

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ прокомментировали решение ПАСЕ об исключении России из Совета Европы.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за исключение России из организации.

«Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала в ходе беспрецедентного голосования за исключение России. Исключение России — необходимый шаг в защите наших ценностей», — заявила статс-секретарь МИД ФРГ Анна Люрманн, её слова приводятся на сайте МИД Германии.

Люрман заявила, что Россия вышла из общего «канона ценностей», состоящего из прав человека и международного права.

Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.