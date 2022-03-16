В МИД Германии прокомментировали решение ПАСЕ об исключении России из Совета Европы

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Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ прокомментировали решение ПАСЕ об исключении России из Совета Европы.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за исключение России из организации.

«Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала в ходе беспрецедентного голосования за исключение России. Исключение России — необходимый шаг в защите наших ценностей», — заявила статс-секретарь МИД ФРГ Анна Люрманн, её слова приводятся на сайте МИД Германии.

Люрман заявила, что Россия вышла из общего «канона ценностей», состоящего из прав человека и международного права.

Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

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