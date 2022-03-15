Голосование по проекту резолюции России в СБ ООН состоится 17 марта

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что голосование по российскому проекту резолюции касательно гуманитарной ситуации на Украине в Совбезе ООН состоится 17 марта.

Об этом, как сообщил ТАСС, он написал в своём Telegram-канале.

Полянский заявил, что ряд коллег по Совету Безопасности попросил российскую сторону «в соответствии со сложившейся в совете практикой провести консультации» по проекту резолюции. Консультации решено организовать утром 16 марта.

«Голосование, таким образом, отодвигается на 17 марта (формальное подтверждение должно еще последовать завтра)», — сообщил дипломат.

Российская сторона ранее запросила проведение в Совбезе ООН голосования по проекту гуманитарной резолюции по Украине 16 марта.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак приветствовал российскую инициативу о голосовании по проекту гуманитарной резолюции по Украине.

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