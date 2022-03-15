Голосование по проекту резолюции России в СБ ООН состоится 17 марта
Об этом, как сообщил ТАСС, он написал в своём Telegram-канале.
Полянский заявил, что ряд коллег по Совету Безопасности попросил российскую сторону «в соответствии со сложившейся в совете практикой провести консультации» по проекту резолюции. Консультации решено организовать утром 16 марта.
«Голосование, таким образом, отодвигается на 17 марта (формальное подтверждение должно еще последовать завтра)», — сообщил дипломат.
Российская сторона ранее запросила проведение в Совбезе ООН голосования по проекту гуманитарной резолюции по Украине 16 марта.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак приветствовал российскую инициативу о голосовании по проекту гуманитарной резолюции по Украине.