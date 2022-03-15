В ООН приветствовали проект гуманитарной резолюции России по Украине

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак приветствовал российскую инициативу о голосовании по проекту гуманитарной резолюции по Украине.
В ООН приветствовали проект гуманитарной резолюции России по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Eduardo Munoz-Pool

«Мы поощряем любой прогресс со стороны различных сторон в том, что касается вопроса прекращения боевых действий и создания условий для предоставления гуманитарной помощи. Нужно посмотреть, чем завершатся эти дискуссии», — цитирует его РИА Новости.

Российская сторона ранее запросила проведение в Совбезе ООН голосования по проекту гуманитарной резолюции по Украине 16 марта.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине. За неё проголосовало 141 государство, против выступили пять стран, воздержались — 35.

В отличие от резолюций Совбеза ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. 

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