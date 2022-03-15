Россия подала запрос на голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции по Украине

Российская сторона запросила проведение в Совбезе ООН голосования по проекту гуманитарной резолюции по Украине 16 марта.

«Мы попросили голосование по нему (проекту резолюции. — RT) на завтра, 16 марта», — сообщил в своём Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине. За неё проголосовало 141 государство, против выступили пять стран, воздержались — 35.

В отличие от резолюций Совбеза ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.