Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в санкционный список также попали журналисты Артём Шейнин и Армен Гаспарян.
Рестрикции подразумевают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд на территорию государства.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Кроме того, запрещается экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.
В сообщении говорится, что «санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью».