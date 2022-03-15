Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна

Короткая ссылка
В связи с проводимой Россией на территории Украины спецоперацией Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в санкционный список также попали журналисты Артём Шейнин и Армен Гаспарян.

Рестрикции подразумевают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд на территорию государства.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, запрещается экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.

В сообщении говорится, что «санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить