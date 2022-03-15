В связи с проводимой Россией на территории Украины спецоперацией Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в санкционный список также попали журналисты Артём Шейнин и Армен Гаспарян.

Рестрикции подразумевают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд на территорию государства.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, запрещается экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.

В сообщении говорится, что «санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью».