Глава МИД Армении заявил о готовности Еревана установить дипотношения с Турцией

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы между странами. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели», — приводит его слова агентство Anadolu.

Мирзоян добавил, что стороны должны «без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире».

В январе альянс НАТО поприветствовал московские переговоры представителей Армении и Турции по нормализации отношений.