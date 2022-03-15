Глава МИД Армении заявил о готовности Еревана установить дипотношения с Турцией
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«Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели», — приводит его слова агентство Anadolu.
Мирзоян добавил, что стороны должны «без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире».
В январе альянс НАТО поприветствовал московские переговоры представителей Армении и Турции по нормализации отношений.