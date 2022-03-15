Глава МИД Армении заявил о готовности Еревана установить дипотношения с Турцией

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Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы между странами. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Глава МИД Армении заявил о готовности Еревана установить дипотношения с Турцией
  • Gettyimages.ru
  • © atakan

«Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели», — приводит его слова агентство Anadolu

Мирзоян добавил, что стороны должны «без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире».

В январе альянс НАТО поприветствовал московские переговоры представителей Армении и Турции по нормализации отношений.

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