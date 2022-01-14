В НАТО поприветствовали переговоры представителей Турции и Армении в Москве

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Альянс НАТО поприветствовал московские переговоры представителей Армении и Турции по нормализации отношений.
В НАТО поприветствовали переговоры представителей Турции и Армении в Москве
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом сообщил специальный представитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter.

«НАТО приветствует сегодняшнюю встречу в Москве спецпредставителей Армении и Турции. НАТО приветствует нормализацию отношений между ними, это послужит стабильности в регионе, призываем Анкару и Ереван продолжить усилия», — написал он.

Ранее стало известно, что представители Турции и Армении на встрече в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

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