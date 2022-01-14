МИД Армении назвал позитивной атмосферу на переговорах Анкары и Еревана в Москве

Представители Турции и Армении на встрече в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

«В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путём диалога между Арменией и Турцией», — говорится в заявлении армянского МИД.

Дата и место второй встречи будут определены по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что спецпредставителем Армении на переговорах был зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а спецпредставителем Турции — бывший посол в США Сердар Кылыч.