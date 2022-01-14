МИД Армении назвал позитивной атмосферу на переговорах Анкары и Еревана в Москве
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«В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путём диалога между Арменией и Турцией», — говорится в заявлении армянского МИД.
Дата и место второй встречи будут определены по дипломатическим каналам.
Ранее сообщалось, что спецпредставителем Армении на переговорах был зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а спецпредставителем Турции — бывший посол в США Сердар Кылыч.