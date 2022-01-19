В Турции сообщили об открытии авиасообщения с Арменией с 2 февраля

Турция и Армения откроют авиасообщение с 2 февраля. Об этом сообщили в турецком Минтрансе.

«Было принято решение о начале взаимных рейсов. Главное управление гражданской авиации разрешило Pegasus Airlines выполнять три рейса в неделю по маршруту Сабиха Гёкчен — Ереван, авиакомпании Fly One Armenia с армянской стороны также было разрешено три рейса в неделю по маршруту Ереван — Стамбул», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что взаимные рейсы начнутся с 2 февраля.

Ранее стало известно, что представители Турции и Армении на встрече в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Ереван намерены открыть чартерное авиасообщения между Турцией и Арменией.