В Турции сообщили об открытии авиасообщения с Арменией с 2 февраля

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Турция и Армения откроют авиасообщение с 2 февраля. Об этом сообщили в турецком Минтрансе.
В Турции сообщили об открытии авиасообщения с Арменией с 2 февраля
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«Было принято решение о начале взаимных рейсов. Главное управление гражданской авиации разрешило Pegasus Airlines выполнять три рейса в неделю по маршруту Сабиха Гёкчен — Ереван, авиакомпании Fly One Armenia с армянской стороны также было разрешено три рейса в неделю по маршруту Ереван — Стамбул», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что взаимные рейсы начнутся с 2 февраля.

Ранее стало известно, что представители Турции и Армении на встрече в Москве договорились  продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Ереван намерены открыть чартерное авиасообщения между Турцией и Арменией.

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