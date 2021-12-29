В МИД заявили о готовности России быть посредником в переговорах между Турцией и Арменией

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Россия готова выступить посредником в переговорах между Турцией и Арменией по вопросам нормализации отношений. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
В МИД заявили о готовности России быть посредником в переговорах между Турцией и Арменией
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«Нормализация армяно-турецких отношений, несомненно, способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог», — приводит РИА Новости его слова.

Руденко отметил, что Россия готова оказать сторонам «посредническое содействие в любых формах».

13 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами.

Позднее Чавушоглу сообщил, что первая встреча представителей Турции и Армении по нормализации отношений пройдёт в Москве.

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