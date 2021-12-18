Армения назначила спецпредставителя для диалога с Турцией

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В Армении назначили вице-спикера парламента Рубена Рубиняна на должность спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией.
Армения назначила спецпредставителя для диалога с Турцией
  • © Ministry of Foreign Affairs of Armenia
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«Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна.

13 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами.

Также Чавушоглу объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции. 

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