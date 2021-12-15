В МИД России заявили о готовности Москвы помогать в нормализации армяно-турецких отношений

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Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили о готовности Москвы помогать в нормализации армяно-турецких отношений
  • РИА Новости

RT вёл трансляцию с брифинга.

«Мы приветствуем демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации [отношений]. Мы со своей стороны готовы всячески этому процессу содействовать», — заявила Захарова.

Она также выразила надежду, что установление стабильных армяно-турецких отношений будет способствовать формированию атмосферы доверия и добрососедства в регионе.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян заявил, что Армения назначит спецпредставителя для диалога с Турцией в ответ на аналогичные действия турецкой стороны.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал запуск чартерного авиасообщения между Турцией и Арменией.

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