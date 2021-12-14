Армения назначит спецпредставителя для диалога с Турцией

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В Армении приветствуют заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначат своего спецпредставителя для ведения диалога, сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.
Армения назначит спецпредставителя для диалога с Турцией
  • © РИА Новости / Александр Мельников

«Положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога», — написал Унанян в своём Facebook.

По его словам, Армения готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Ереван намерены назначить спецпредставителей для нормализации отношений, а также анонсировал запуск чартерного авиасообщения между Турцией и Арменией.

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