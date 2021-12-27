Чавушоглу заявил о планируемой в Москве встрече Турции и Армении по нормализации отношений
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча представителей Турции и Армении по нормализации отношений пройдёт в Москве.
- AP
Об этом сообщает Anadolu.
«Первая встреча будет в Москве», — сказал Чавушоглу.
Ранее в Армении назначили вице-спикера парламента Рубена Рубиняна на должность спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией.
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