Чавушоглу заявил о планируемой в Москве встрече Турции и Армении по нормализации отношений

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча представителей Турции и Армении по нормализации отношений пройдёт в Москве.

AP