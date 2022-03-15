Британия ввела санкции против Симоньян, Соловьёва, Скабеевой и других журналистов России

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Британские власти ввели санкции против российских журналистов и телеведущих, в их числе оказались Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Аркадий Мамонтов, а также Маргарита Симоньян, Антон Красовский и Владимир Соловьёв.
Британия ввела санкции против Симоньян, Соловьёва, Скабеевой и других журналистов России
  • Gettyimages.ru
  • © extravagantni

Об этом свидетельствует список персональных санкций, опубликованный на сайте британского правительства.

Кроме того, в список попал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Также Лондон ввёл санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу.

15 марта Лондон заявил, что глава британского МИД Лиз Трасс объявит о «сотнях новых санкций» против «политических союзников Путина».

Также в четвёртом пакете антироссийских санкций Евросоюз вводит меры против «лоббистов и пропагандистов», которые занимаются распространением официальной позиции России относительно ситуации на Украине.

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