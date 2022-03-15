Британия ввела санкции против Симоньян, Соловьёва, Скабеевой и других журналистов России
- Gettyimages.ru
- © extravagantni
Об этом свидетельствует список персональных санкций, опубликованный на сайте британского правительства.
Кроме того, в список попал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Также Лондон ввёл санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
15 марта Лондон заявил, что глава британского МИД Лиз Трасс объявит о «сотнях новых санкций» против «политических союзников Путина».
Также в четвёртом пакете антироссийских санкций Евросоюз вводит меры против «лоббистов и пропагандистов», которые занимаются распространением официальной позиции России относительно ситуации на Украине.