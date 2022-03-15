Глава британского МИД Лиз Трасс объявит о «сотнях санкций» против России

Глава британского МИД Лиз Трасс 15 марта объявит о «сотнях новых санкций» против России.

«Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций против России. Санкции будут направлены против большего числа российских олигархов и членов их семей, политических союзников Путина и пропагандистов», — говорится в сообщении Форин Офис, которое приводит РИА Новости.

Как стало известно ранее, Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

Также в четвёртом пакете антироссийских санкций Евросоюз введёт меры против «лоббистов и пропагандистов», которые занимаются распространением официальной позиции России относительно ситуации на Украине.