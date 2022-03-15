Глава британского МИД Лиз Трасс объявит о «сотнях санкций» против России

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Глава британского МИД Лиз Трасс 15 марта объявит о «сотнях новых санкций» против России.
Глава британского МИД Лиз Трасс объявит о «сотнях санкций» против России
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Лиз Трасс сегодня объявит о сотнях новых санкций против России. Санкции будут направлены против большего числа российских олигархов и членов их семей, политических союзников Путина и пропагандистов», — говорится в сообщении Форин Офис, которое приводит РИА Новости.

Как стало известно ранее, Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

Также в четвёртом пакете антироссийских санкций Евросоюз введёт меры против «лоббистов и пропагандистов», которые занимаются распространением официальной позиции России относительно ситуации на Украине.

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