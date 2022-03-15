Песков: трудности в экономике одновременно являются возможностью для развития независимости

Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций Запада, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для достижения большей независимости и налаживания новых производств, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США «полностью сокрушили» российскую экономику с помощью санкций.

«Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств... У нас есть хорошая пословица: нет худа без добра. Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», — сказал представитель Кремля.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, Вашингтону «необходимо заявить о том, что они победили», после чего можно будет начать говорить о «каком-то откате», связанном с нормализацией отношений.