Экономист Зубец объяснил слова Псаки об экономике России
- AP
«Им необходимо заявить о том, что они победили. А после этого можно говорить, что... мы [США] начнём какой-то откат, связанный с нормализацией отношений», — сказал специалист.
Эксперт выразил уверенность в том, что за подобным «кличем победы» последует попытка наладить отношения с Россией.
«Это такой клич победы, после которого можно расслабиться и поговорить о реальном взаимодействии экономических структур — российских, европейских, американских, чтобы не допустить глобального кризиса», — сказал Зубец.
Он также выразил мнение, что действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.