Экономист Зубец объяснил слова Псаки об экономике России

Директор института Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в стриме RT отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США «полностью сокрушили» российскую экономику.

«Им необходимо заявить о том, что они победили. А после этого можно говорить, что... мы [США] начнём какой-то откат, связанный с нормализацией отношений», — сказал специалист.

Эксперт выразил уверенность в том, что за подобным «кличем победы» последует попытка наладить отношения с Россией.

«Это такой клич победы, после которого можно расслабиться и поговорить о реальном взаимодействии экономических структур — российских, европейских, американских, чтобы не допустить глобального кризиса», — сказал Зубец.

Он также выразил мнение, что действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.