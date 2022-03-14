Псаки утверждает, что США и их союзники «сокрушили» экономику России
«Каким будет финал — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», — сказала Псаки на брифинге.
Она также заявила, что США оказали Украине военную и гуманитарную помощь.
Ранее в Белом доме заявили, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики. Есть основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы.