В Кремле рассказали о мерах по минимизации влияния санкций на экономику России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики. Есть основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы.

«Действительно, рынок не может не реагировать на подобные турбулентности (санкции Запада. — RT), подобные события и подобные беспрецедентные недружественные акции в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий», — заявил он на брифинге.

Песков добавил, что Центробанк реализует целый набор мер по поддержке экономики.

«Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война.