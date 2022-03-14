В Кремле рассказали о мерах по минимизации влияния санкций на экономику России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики. Есть основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы.
В Кремле рассказали о мерах по минимизации влияния санкций на экономику России
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Действительно, рынок не может не реагировать на подобные турбулентности (санкции Запада. — RT), подобные события и подобные беспрецедентные недружественные акции в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий», — заявил он на брифинге.

Песков добавил, что Центробанк реализует целый набор мер по поддержке экономики.

«Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война.

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