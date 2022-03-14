В Кремле рассказали о мерах по минимизации влияния санкций на экономику России
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«Действительно, рынок не может не реагировать на подобные турбулентности (санкции Запада. — RT), подобные события и подобные беспрецедентные недружественные акции в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий», — заявил он на брифинге.
Песков добавил, что Центробанк реализует целый набор мер по поддержке экономики.
«Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что против России развёрнута беспрецедентная экономическая война.