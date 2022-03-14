Сенатор Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада

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Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада.
Сенатор Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

В беседе с ФАН сенатор заявил, что Россия не только научилась жить в условиях внешнего давления, но и способна принимать встречные меры.

«Хотел бы сказать, что сейчас мы готовим пакет ответных санкций», — отметил Джабаров.

Как добавил сенатор, нужно не ждать отмены ограничительных мер, а развиваться в тех сферах, на которые распространяются наложенные Западом запреты.

«Я думаю, что рано или поздно мы всё преодолеем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» в ближайшее время подготовит предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны.

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