Сенатор Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада.

В беседе с ФАН сенатор заявил, что Россия не только научилась жить в условиях внешнего давления, но и способна принимать встречные меры.

«Хотел бы сказать, что сейчас мы готовим пакет ответных санкций», — отметил Джабаров.

Как добавил сенатор, нужно не ждать отмены ограничительных мер, а развиваться в тех сферах, на которые распространяются наложенные Западом запреты.

«Я думаю, что рано или поздно мы всё преодолеем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» в ближайшее время подготовит предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны.