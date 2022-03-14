Сенатор Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
В беседе с ФАН сенатор заявил, что Россия не только научилась жить в условиях внешнего давления, но и способна принимать встречные меры.
«Хотел бы сказать, что сейчас мы готовим пакет ответных санкций», — отметил Джабаров.
Как добавил сенатор, нужно не ждать отмены ограничительных мер, а развиваться в тех сферах, на которые распространяются наложенные Западом запреты.
«Я думаю, что рано или поздно мы всё преодолеем», — заключил он.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» в ближайшее время подготовит предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны.