Турчак: ЕР предлагает ввести ответственность за следование санкциям внутри страны

«Единая Россия» в ближайшее время подготовит предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Предлагаем установить жёсткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада», — приводит пресс-служба партии слова Турчака.

По его словам, следование санкциям внутри страны является косвенным подтверждением их поддержки.

Ранее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.