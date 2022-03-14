Турчак: ЕР предлагает ввести ответственность за следование санкциям внутри страны

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«Единая Россия» в ближайшее время подготовит предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак: ЕР предлагает ввести ответственность за следование санкциям внутри страны
  • globallookpress.com
  • © Alexander Rekun

«Предлагаем установить жёсткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада», — приводит пресс-служба партии слова Турчака.

По его словам, следование санкциям внутри страны является косвенным подтверждением их поддержки.

Ранее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

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