Компания Otis сообщила, что не принимает заказы на новые лифты в России

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Американская компания по производству подъёмного оборудования Otis сообщила, что прекращает принимать новые заказы на лифты и эскалаторы в России.
Компания Otis сообщила, что не принимает заказы на новые лифты в России
  • AFP

Отмечается, что компания пересмотрела свою деятельность в России.

«В результате мы не принимаем новые заказы на лифты и эскалаторы и пока не будем осуществлять новые инвестиции в страну», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя.

В то же время Otis продолжит выполнение существующих договорённостей.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что уход иностранных компаний из России «обоюдоостро не выгоден никому».

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