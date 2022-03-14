Компания Otis сообщила, что не принимает заказы на новые лифты в России
- AFP
Отмечается, что компания пересмотрела свою деятельность в России.
«В результате мы не принимаем новые заказы на лифты и эскалаторы и пока не будем осуществлять новые инвестиции в страну», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя.
В то же время Otis продолжит выполнение существующих договорённостей.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что уход иностранных компаний из России «обоюдоостро не выгоден никому».