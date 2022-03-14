Посол России назвал вопиющим инцидентом нападение на германо-российскую школу в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что бутылка с зажигательной смесью, брошенная в германо-российскую школу в Берлине, — вопиющий инцидент.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в Берлине.

«На днях произошёл инцидент в билингвальной российско-немецкой школе в берлинском районе Марцан — туда была брошена бутылка с зажигательной смесью... это вопиющий инцидент. И мы, конечно, принимаем необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Нечаева.

Посол добавил, что в результате ЧП никто не пострадал, ущерб от инцидента минимален.

По данным Bild, злоумышленник попал на видео камер наблюдения.