В МВД Германии прокомментировали нападение на германо-российскую школу в Берлине

В Министерстве внутренних дел Германии прокомментировали поджог входа в спортзал германо-российской школы им. Ломоносова в Берлине.

«Что касается школы. Мы знаем об этом, но должны попросить вас обратиться к соответствующим ведомствам в Берлине, полиции, прокуратуре», — цитирует РИА Новости представителя МВД Германии Марека Веде.

Как сообщалось, неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы им. Ломоносова в Берлине.

По данным Bild, преступник попал на видео камер наблюдения.

Отмечается, что сгорели предметы, находившиеся у входа в зал.