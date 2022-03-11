В МВД Германии прокомментировали нападение на германо-российскую школу в Берлине
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«Что касается школы. Мы знаем об этом, но должны попросить вас обратиться к соответствующим ведомствам в Берлине, полиции, прокуратуре», — цитирует РИА Новости представителя МВД Германии Марека Веде.
Как сообщалось, неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы им. Ломоносова в Берлине.
По данным Bild, преступник попал на видео камер наблюдения.
Отмечается, что сгорели предметы, находившиеся у входа в зал.