Неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы в Берлине

Неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.

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Отмечается, что сообщение поступило примерно в 03:00 (05:00 мск). В результате инцидента никто не пострадал. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в утреннем стриме RT «Летучка» рассказала о ситуации с вывозом россиян из-за границы.