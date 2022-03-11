Неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы в Берлине

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Неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.
Неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы в Берлине
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Отмечается, что сообщение поступило примерно в 03:00 (05:00 мск).

В результате инцидента никто не пострадал.

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