Сенатор Цеков осудил позицию МИД Словакии по ситуации с мемориалами советским воинам

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Словакии, который назвал «взыванием к России» завершить военные действия на Украине осквернение центрального мемориала советским воинам Славин в Братиславе.
Сенатор Цеков осудил позицию МИД Словакии по ситуации с мемориалами советским воинам
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Такие заявления свидетельствуют о потери ума и исторической памяти... Заявления, которые поддерживают фактически оскорбление погибших военных советской армии, — это действительно глумление над их памятью. Это может вызывать только сожаление», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, страны Европы с подобным мышлением «не имеют большого будущего». 

Ранее российский МИД возмутился заявлением коллег из Словакии, которые, комментируя осквернение центрального мемориала советским воинам Славин в Братиславе, назвали это «взыванием к России» завершить военные действия на Украине.

Утверждения словацкого внешнеполитического ведомства являются «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших», подчеркнули в Москве.

Как напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, оправдание осквернения памятников и захоронений — это предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа.

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