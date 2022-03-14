Сенатор Цеков осудил позицию МИД Словакии по ситуации с мемориалами советским воинам
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«Такие заявления свидетельствуют о потери ума и исторической памяти... Заявления, которые поддерживают фактически оскорбление погибших военных советской армии, — это действительно глумление над их памятью. Это может вызывать только сожаление», — подчеркнул сенатор.
По его мнению, страны Европы с подобным мышлением «не имеют большого будущего».
Ранее российский МИД возмутился заявлением коллег из Словакии, которые, комментируя осквернение центрального мемориала советским воинам Славин в Братиславе, назвали это «взыванием к России» завершить военные действия на Украине.
Утверждения словацкого внешнеполитического ведомства являются «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших», подчеркнули в Москве.
Как напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, оправдание осквернения памятников и захоронений — это предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа.