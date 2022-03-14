МИД России назвал поощрением варваров заявления Словакии об осквернении мемориала

Российский МИД возмутился заявлением коллег из Словакии, которые, комментируя осквернение центрального мемориала советским воинам Славин в Братиславе, назвали это «взыванием к России» завершить военные действия на Украине.

Утверждения словацкого внешнеполитического ведомства являются «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших», подчеркнули в Москве.

«Напоминаем, что покоящиеся на Славине 6845 советских военнослужащих погибли в боях за освобождение Словакии от нацизма. Такая циничная реакция МИД Словакии на следующий же день привела к очередному акту вандализма в отношении монумента Советской армии в Свиднике. Подобное попустительство властей издевательствам над памятью погибших провоцирует вандалов на новые и новые кощунственные деяния», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом оправдание осквернения памятников и захоронений — это предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, напомнила дипломат.

Своим заявлением МИД Словакии «солидаризировался с теми бандеровскими силами на Украине», вдохновители которых зверствовали в годы войны в том числе и в отношении словацких граждан, подчеркнули в ведомстве.

10 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии в Словакии.