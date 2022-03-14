Лавров: с территории Украины не должно исходить угроз для России

С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров подчеркнул, что Россия ценит то внимание, которое катарское руководство уделяет нынешней ситуации вокруг Украины.

«Ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности, чтобы помочь достичь согласия по тем вопросам, которые стоят на повестке дня с учётом и интересов общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России. С учётом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для Российской Федерации, для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции», — сказал Лавров.

Как ранее заявил глава МИД России, решение по Украине было вынужденным в свете того, что на Украине британцами строились военные базы, а ЦРУ «постоянно и в огромном количестве» готовило украинскую армию «явно не для того, чтобы воевать с Польшей».

Кроме того, в Минобороны России отмечали, что спецоперация на Украине сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок ВСУ на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республики в марте.

Ведомство также обнародовало приказ о подготовке Киева к атаке в Донбассе — речь идёт об оригинале документа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.